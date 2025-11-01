Son Mühür - Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Göztepe, Juan’ın kaydettiği kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Miroshi, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson

Gençlerbirliği: Erhan, Pedro, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadı’nda çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşısında da taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor.

