Son Mühür - Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Göztepe, Juan’ın kaydettiği kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Göztepe ilk yarıyı önde tamamladı
45+1'de Göztepe Juan'la 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısını önde tamamladı. Juan'a asisti N. Miroshi yaptı.
İlk 11'ler
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Miroshi, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson
Gençlerbirliği: Erhan, Pedro, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang
Evinde hiç kaybetmedi
Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadı’nda çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşısında da taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor.
Maçın hakemi
Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada düdüğü Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol çalıyor. Kol’un yardımcılık görevlerini Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok üstlenirken, maçın dördüncü hakemi olarak Süleyman Bahadır görev yapıyor.