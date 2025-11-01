Beşiktaş Kulübü, altyapının önemli isimlerinden biri olan 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Yaş Altı Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Rakip kulüpler taziye mesajı yayımladı

Türk futbolunun köklü kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, yayımladıkları mesajlarla Çapanoğlu’nun vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı’nın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."