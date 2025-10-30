3.Lig 4. Grup’ta namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka, sezona hızlı bir giriş yaptı. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılı ekipte, sezon başında transfer edilen golcü Hamza Küçükköylü beklenen performansı gösteremeyince sık sık yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.

Kadro kontenjanı Hamza için kullanıldı

Karşıyaka, ligde 25 yaş üzeri futbolcu sayısının sınırlandırıldığı kadro düzenlemesinde Hamza için bir kontenjan ayırmıştı. Ancak 29 yaşındaki tecrübeli forvet, yalnızca sezonun ilk iki haftasında 11’de sahaya çıkıp, ikinci yarılarda oyundan alınmasının ardından yeterli süre alamadı. Son 6 maçta kulübeyi mesken tutan Hamza, sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girebildi.

Genç golcü yıldızlaşıyor

Geçen hafta Altay derbisinde forma şansı bulamayan Hamza’nın yanında, sezon başında transfer edilen diğer golcülerden Ömer Faruk ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı 8 aylık men cezası nedeniyle takıma katılamadı.

Bu durum, transferin son günü kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu’nun ön plana çıkmasını sağladı. Genç santrfor, Karşıyaka formasıyla 6 maçta 7 gol kaydederek takımın hücum yükünü üstlendi.

Liderlik mücadelesi sürüyor

Kaf-Kaf, grupta bu hafta pazar günü 1 puan gerisindeki Uşakspor’u ağırlayacak. Karşıyaka, genç golcüsünün performansıyla liderlik yarışında avantaj sağlamayı hedefliyor.