Sultanlar Ligi’nin 8’inci hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

Galatasaray Daikin ikinci sette oyunun kontrolünü aldı

Maçın ikinci bölümünde oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, servis karşılama ve blok etkinliğini artırarak Aras Kargo’nun ritmini bozdu. Galatasaray Daikin, ikinci seti 21-25 alarak skoru 1-1’e getirdi ve maçın kırılma anını yarattı.

Üçüncü sette fark açıldı

Ritmini bulan konuk ekip üçüncü sette hem savunmada hem hücumda üstün bir performans sergiledi. Aras Kargo’nun hatalarından da faydalanan Galatasaray Daikin, seti 19-25 kazanarak 1-2 öne geçti.

Son seti domine eden sarı-kırmızılılar maçı bitirdi

Dördüncü sete tamamen üstün başlayan Galatasaray Daikin, rakibine skor üretme şansı tanımadı. Seti 13-25 gibi net bir skorla kazanan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Galibiyet sayıları güncellendi

Bu sonuçla Galatasaray Daikin, ligdeki 6. galibiyetini elde ederek üst sıralardaki takibini sürdürdü. Ev sahibi Aras Kargo ise 3 galibiyette kaldı.