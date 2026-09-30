Son Mühür - Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Amatör Lig ekibi Nazilli Şehir Spor Kulübü, hücum hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, kariyerinde daha önce de bölgede forma giymiş olan 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Kaan Akman ile sözleşme imzaladı.

Futbol altyapı eğitimini Göztepe’de alan Kaan Akman, 2020-2021 sezonunda Nazillispor’un 3. Lig’de şampiyonluğa ulaştığı kadroda da yer almıştı. Kariyerinde Kızılcabölük, Aliağa FK, Didim Belediyespor, Balçovaspor ve son olarak Alaşehir Belediyespor formalarını giyen deneyimli oyuncu, böylece yeniden Nazilli’ye dönmüş oldu.

21 maçta 25 gole doğrudan katkı verdi

Geçtiğimiz sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi 5. Grup’ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kaan Akman, çıktığı 21 karşılaşmada 12 gol ve 13 asist üreterek sezonu gol kralı unvanıyla tamamladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Kaan Akman, Nazilli'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası benim için özel bir yer. Geçmişte yaşadığımız şampiyonluğun ardından şimdi Nazilli Şehir Spor formasıyla yeni bir hikâye yazmaya geldim. Geçtiğimiz sezon attığım gollere burada da devam edeceğim. Takım arkadaşlarımla birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu forma altında çok gol atıp taraftarımızı mutlu etmek istiyorum."