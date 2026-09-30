Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sabah saatlerinde İzmir gündemine damga vuran Buca Belediyesi'ndeki haciz krizi tarafların görüşmeleri sonucunuda uzlaşıyla sonuçlandı. Belediyenin ödemesi gereken tutarın bir kısmını ilgili şirkete yaptığını kalanını da Cuma günü yapacağı açıklandı.

"Bir kamu kurumu, özel şirketlerin kaynaklarını finansman aracı olarak kullanamaz"

Görüşmenin detaylarını ve Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen haciz işleminin sürecini belediye önünde bekleyen basın mensuplarına anlatan Avukat Ümmü Gökçe Aydoğdu, belediyenin özel şirketlerin kaynaklarını finansman aracı olarak kullanamaz diyerek, "Müvekkil şirketimiz tarafından borçlu belediyeye kiralanan iş makinaları, çöp kamyonları ve binek araçlara ilişkin kira bedelleri yapılan tüm görüşmelere ve verilen ödeme sözlerine rağmen ödenmemiştir.

Müvekkil şirketimiz bugüne kadar gereken tüm iyi niyeti göstermiş ve belediyeye defalarca süre tanımıştır. Ancak haciz işlemleri gündeme geldiğine müvekkil şirketle iletişime geçen belediye yetkilileri söz verdikleri tarihlere gelindiğinde iletişimi kesmiş ve şirketimiz yeni ödeme vaatleriyle bekletilmiştir. Bunun sonucunda müvekkil şirketimiz defalarca kredi kullanmak zorunda kalmıştır. Kamu kurumu olmak borcu ödememenin gerekçesi olamayacağı gibi bir kamu kurumu, özel şirketlerin kaynaklarını finansman aracı olarak kullanamaz" dedi.

Hüseyin Benzer il dışında, gözler Cuma gününde

Öte yandan, ilçede yaşanan gelişmelerin ardından Başkanvekili CHP'li Hüseyin Benzer'in il dışında tatilde olduğu öğrenilirken, bugün belediye yetkilileri ile ilgili yapılan görüşme neticesinde ilgili şirketin, Buca Belediyesi'ne Cuma gününe kadar süre verdiğini açıklayan Avukat Aydoğdu, ödemenin bir kısmının gerçekleştiğini belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugün yapılan haciz işleminin neticesinde belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonucunda resmi ödeme gerçekleşmiş ve kalan ödemenin cuma günü tatmamlanacağına dair taahütte bulunulmuştur. Müvekkil şirket son bir iyi niyet göstererek, Cuma gününü bekleme kararı almıştır"