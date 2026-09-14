Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ilk beş haftası sona ererken Göztepe Spor Kulübü, 2 puanla son sırada yer alıyor. İzmir temsilcisinin ligde henüz hiç galibiyeti bulunmuyor. İzmir temsilcisi, her sezon kadrosunu yeni transferler ile yenilerken altyapıdan yetişen oyuncularını A takımda değerlendirme fırsatını sunmak istiyor. İzmir'de Göztepe Spor Kulübü ile Altınordu, milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor.

Göztepe’nin altyapısı göz kamaştırıyor!

Sarı-kırmızılıların, son dönemlerde transfer politikaları ve yabancı oyuncuları eleştirilirken altyapısı göz kamaştırıyor. Göztepe’nin U19 ve U16 takımlarında yer alan başarılı futbolcular, ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından U16 Milli Takımı’nın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosu açıklandı. Göztepe Spor Kulübü U19 takımı geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Avrupa Kupalarında oynama hakkını elde etti. Göztepe’nin altyapısından milli takıma yetişen oyuncular İzmir takımlarına örnek oldu.

İzmir’in milli gururu!

U16 Millî Takımımızın 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Wanda Vista Hotel İstanbul'da toplanacak. U16 Millî Takımımız, Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Romanya, Danimarka ve Portekiz ile mücadele edecek. U16 Millî Takımımızın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda Göztepe Spor Kulübü’nde iki oyuncu yer alıyor. İzmirli kaleci Haktan Elmas ile Necat Doğu, milli formayı giyecek. Torbalı doğumlu olan Necat Doğu, hem orta saha hem santrafor pozisyonunda görev alıyor. Doğu, Türkiye U15 milli takımında forma giydi.