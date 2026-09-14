Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, dün İzmir'in ilçelerinde gerçekleşen delegasyon seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, partisinin ön seçimlere doğru ve emin adımlarla ilerlediğini kaydederek, 'İzmir’de ise ilçelerimizin tamamında görülen uzlaşı nedeniyle tüm örgütümüzü yürekten tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Çağatay Güç: Uzlaşı nedeniyle tüm örgütümüze teşekkür ediyorum

YENİ Parti'de asıl söz sahibinin üyeler olduğunun altını çizen ve ön seçime emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bugün itibariyle YENİ Parti’nin gerçek kuruluş yolculuğunda, milletimizle birlikte gerçekleştireceğimiz büyük kuruluşun bir adımını daha geride bıraktık. Şimdi Genel Başkanımız Özgür Özel’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, parti yöneticilerimizin belirlenmesinde üyelerimizin iradesinin belirleyici olacağı ön seçimlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü bu parti, kuruluşunu halkımızın istediği, adını halkımızın koyduğu ve bütçesini yine halkımızın oluşturduğu bir siyasi harekettir.

Dolayısıyla YENİ Parti’de asıl söz sahibi de yine halkımız, yani üyelerimiz olacaktır. Artık delege sistemi üzerinden şekillenen, üyelerimizin iradesini arka plana iten eski siyaset anlayışını geride bırakmanın ve sözü doğrudan üyelerimize devretmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yalnızca bir söylem olmadığını da sahada bizzat görüyoruz. Yeni Parti örgütü olarak istişareyi ve ikna etmeyi önemsediğimiz bir süreci yaşadık. YENİ Parti olarak tüm Türkiye'ye de bu konuda başarılı bir sınav verdik. İzmir’de ise ilçelerimizin tamamında görülen uzlaşı nedeniyle tüm örgütümüzü yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"YENİ Parti siyasetinn halkla buluştuğu bir Türkiye'yi kurmak için yola çıktı"

Son olarak, YENİ Parti'nin ilk genel seçimde Türkiye'de bir demokrasi bayramı yaşatmak istediğini söyleyen Başkan Güç, söz konusu açıklamasında ifadeleri kullandı: “YENİ Parti, eski ve modası geçmiş yöntemlerin bu toplumun kaderi olmadığını önce kendi örgütü içinde gösterecek, ardından da çok kısa bir süre içerisinde bunu tüm Türkiye ile paylaşacak.

Bizim hedefimiz yalnızca parti içinde demokratik bir seçim gerçekleştirmek değil. Biz, üyelerimizin iradesiyle başlatacağımız bu demokrasi şölenini, ilk genel seçimde Türkiye’nin tamamına yayılacak büyük bir demokrasi bayramına dönüştürmek istiyoruz. YENİ Parti, milletin söz sahibi olduğu, üyelerin karar verdiği ve siyasetin yeniden halkla buluştuğu bir Türkiye’yi kurmak için yola çıktı. Bu yolculuğun sonunda kazanan yalnızca YENİ Parti değil, milletimizin iradesi ve Türkiye’nin demokrasisi olacaktır”