Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Hentbol Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun üçüncü hafta mücadelesinde MC Sistem Yozgat Gençlikspor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Göztepe’yi misafir etti. Ev sahibi takım, ilk devreyi 2 gol farkla 15-13 önde bitirdi. Mücadelenin ikinci devresinde oyun üstünlüğünü elinde tutan MC Sistem Yozgat Gençlikspor, salondan 35-31’lik skorla galip ayrıldı. Böylelikle MC Sistem Yozgat Gençlikspor puanını 4’e yükseltirken Göztepe ise 1 puanda kaldı. İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta Üsküdar Belediye Spor ile evinde karşılaşacak. Göztepe’nin başantrenörü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Kaybettiğimiz puanı telafi edeceğiz”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Hikmet Vurgun, “Maalesef sonuç olarak istemediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Müsabaka 35-31 ile kaybettik. İlk yarısını iyi oynayamadığımız özellikle hücumda çaresiz kaldığımız bir maçtı. 2.yarı biraz daha toparladık. Mücadeleyi bırakmadık. Özellikle son 10 dakikaya kadar gerçekten dengeyi kuran ve maçı beraberliğe getiren bir oyun oynadık ama son 8 dakika içerisinde maalesef bireysel hatalar, pozisyon hataları ve 2-3 tane de atış hatasıyla maçı kaybetme bölümüne geldik. Lig daha devam ediyor. Önümüzde uzun maçlar var. Bu kaybettiğimiz puanı önümüzdeki hafta telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.