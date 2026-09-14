Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Erkekler Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun üçüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Mihalıççık Belediyespor’u misafir etti. Evka 4 Spor Salonunda oynanan müsabakada; İki takım arasındaki müsabakaya Eskişehir temsilcisi Mihalıççık Belediyespor daha etkili başladı ve ilk devreyi 7 gol farkla 14-21 önde bitirdi. Skordaki üstünlüğünü elinde tutan misafir takım Mihalıççık Belediyespor, salondan 9 gol farkla 30-39 galip ayrıldı. Göztepe Diyet Kapıma Gelsin, 3 hafta sonunda henüz puanla alamadı. İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta

“Mücadele etmeye devam edeceğiz”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun oynadılar. Maça kötü başladık ve rakibimize karşı direnç gösteremedik. Bulduğumuz kritik anlardaki atışları kaçırınca maalesef böyle farklı bir sonuç oldu. Üzgünüz… Bu maçı unutarak önümüzdeki müsabakalara hazırlanacağız. Önümüzdeki maçlarda elimizden geldiğinde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.