Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği, Ulamış Köy Meydanı’nda binlerce ziyaretçiyi ağırladı. İlçenin simge lezzetleri olan Ata Ekmeği ve Armola peynirinin öne çıktığı organizasyonda; üretici stantlarından geleneksel peynir yapımına, çocuk atölyelerinden konserlere kadar pek çok etkinlik gerçekleşti. Ziyaretçiler, doğrudan üreticiden alışveriş yaparak yerel ekonomiye katkı sağladı.

Şenliğin resmi açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmalarıyla yapıldı. Seferihisar Belediyesi Atatürk Bandosu gösterisi, Orhanlı Köyü Kültür Doğa Spor Kulübü halk oyunları ekibi ve Cavit Ata ve Orkestrası’nın sahne aldığı programa yerel yönetim temsilcileri, mahalle muhtarları ve STK yetkilileri katıldı.

2011'de bulunan bir avuç tohum tarlalara döndü

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, Ata Ekmeği ve Armola’nın yalnızca birer yöresel ürün değil, Seferihisar’ın üretim kültürünün temeli olduğunu belirtti. Topan Karakılçık buğdayının yeniden üretime kazandırılma sürecine değinen Gümüş, 2011 yılında Gödence’de bir çeyiz sandığında bulunan tohumların Can Yücel Tohum Merkezi’nde çoğaltılarak tarlalarla buluşturulduğunu söyledi.

Gümüş, taş değirmenlerde öğütülen unun ekşi mayayla yoğrulup taş fırınlarda ekmeğe dönüştüğünü hatırlatarak, Ata Ekmeği ile Armola peynirinin aynı sofrada buluşmasının toprak ve hayvancılık emeğinin ortak bir sonucu olduğunu vurguladı.

Atölyeler, gösteriler ve aynalı kemer konseri

Gün boyunca Ulamış Köy Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, kurulan stantlarda yöresel ürünleri inceleme ve satın alma imkanı buldu. Geleneksel Armola peynirinin yapım aşamaları canlı olarak sergilenirken, çocuklar için düzenlenen ekmek yoğurma atölyesi yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler Seferiçınar Halk Dansları Ekibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu ve Rebeteos Dance Academy gösterileriyle sürdü. Şenlik, Aynalı Kemer grubunun kapanış konseriyle sona erdi.

"Üreticinin tezgahından alınan her ürün bir aileye destek"

Katılımcılara sokaklardaki üreticileri ziyaret etme çağrısında bulunan Fuat Gümüş, alınan her ürünün doğrudan yerel üreticiye cansuyu olduğunu ifade etti. Seferihisarlı esnafa da çağrıda bulunan Gümüş, işletmelerde Karakılçık ekmeği ve Armola peynirine daha fazla yer verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Biz kendi değerimize sahip çıkarsak başkaları da onun kıymetini bilir. Toprağa ve emeğe güvenmeye devam edeceğiz" dedi.

