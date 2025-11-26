Son Mühür- EssilorLuxottica bünyesinde faaliyet gösteren tüm sendikaların ilk kez ulusal düzeyde ortak hareket etmesi, grevi şirket tarihinde önemli bir aşamaya taşıyor. Çalışan temsilcileri, şirketin güçlü finansal sonuçlarına rağmen maaşlarda iyileştirme yapılmadığını vurguluyor.

Rekor satış gelirine rağmen tepkiler büyüyor

2018’de Essilor ile Luxottica’nın birleşmesiyle kurulan şirket, eylül ayı sonunda tamamlanan üç aylık dönemde 6,87 milyar Euro ile tarihindeki en yüksek satış gelirine ulaştı. İşçiler, bu başarının ücretlere yansımamasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Şirketten grev çağrısına yanıt gelmedi

EssilorLuxottica, alınan grev kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin Fransa genelinde üretim, Ar-Ge ve dağıtım merkezleri bulunuyor. Grevin, bu merkezlerdeki faaliyetleri nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.