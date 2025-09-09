Son Mühür - Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için meraklı bekleyiş sürerken, önemli bir gelişme yaşandı. İddialara göre Başkan Ali Koç ve yönetimi, tercihini yabancı bir isimden yana kullandı. Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yeniden gündeme gelen sözler

Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Domenico Tedesco'nun Schalke 04'ün başındayken Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaptığı Fatih Terim yorumu yeniden konuşulmaya başlandı. Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Schalke 04'ün teknik direktörü Tedesco, basın toplantısında Terim hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Tedesco, Fatih Terim'i şu sözlerle övmüştü:

"Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray değil, Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde Grande olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. Kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır"