İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Erzurum Tabipler Odası eski başkanı Doç. Dr. Ayhan Kul, Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Daha önce Burak Öztop’un görev yaptığı makam, Öztop’un özel bir hastaneye geçişiyle boşalmıştı. Kul’un ataması, İzmir sağlık sisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. İşte Doç. Dr. Ayhan Kul’un hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri hakkında detaylar.

Doç. Dr. Ayhan Kul kimdir?

Doç. Dr. Ayhan Kul, 1976 yılında Erzurum’da doğdu. 2025 itibarıyla 49 yaşında olan Kul, aslen Erzurumlu. Eğitim hayatına doğduğu şehirde başlayan Kul, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 2002 yılında mezun oldu. Tıp eğitiminin ardından uzmanlık eğitimini tamamlayarak doçentlik unvanını aldı. Kul, genel cerrahi alanında uzmanlaşmış bir hekim olarak biliniyor. Erzurum’da uzun yıllar akademik ve idari görevlerde bulunan Kul, hem klinik çalışmaları hem de yöneticilik deneyimiyle dikkat çekiyor. Evli olup olmadığına dair ise kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

Kariyer yolculuğu ve Erzurum’daki görevleri

Ayhan Kul, tıp kariyerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı ve burada çeşitli akademik görevler üstlendi. Genel cerrahi alanında uzmanlaşan Kul, son olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2016-2018 yılları arasında Erzurum Tabipler Odası Başkanlığı’nı yürüterek sağlık camiasında liderlik vasıflarını ortaya koydu. Bu dönemde hekimlerin haklarını savunan ve sağlık politikalarına yönelik çalışmalarıyla tanındı. Kul’un yöneticilik deneyimi, Sağlık Bakanlığı’nın kendisini İzmir İl Sağlık Müdürlüğü için uygun görmesinde önemli bir faktör oldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü için birçok yerel ismin gündemde olmasına rağmen sürpriz bir kararla Doç. Dr. Ayhan Kul’u atadı. Kul’un, İzmir’in sağlık altyapısını güçlendirmek, şehir hastanelerini etkin yönetmek ve sağlık personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. İzmir, Türkiye’nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak, özellikle Bayraklı Şehir Hastanesi gibi büyük projelerle dikkat çekiyor. Kul’un, bu projeleri ileriye taşıyarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırması bekleniyor. Atama, 4 Eylül tarihinde resmiyet kazandı ve Kul’un kısa sürede görevine başlaması öngörülüyor.