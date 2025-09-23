Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaflıkla hareket ettiğini ve iddialar üzerine hem kamuoyunu bilgilendirdiğini hem de savcılığa başvurduğunu belirtti.

Yavaş Hesap Verdi, Gökçek Uyarıldı mı?

Emir'in sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, bugün düzenlenen operasyona dair iddialar ortaya atıldığından beri kamuoyuna kapsamlı bilgilendirme yaptı; iç denetim ve idari incelemeleri başlattı; kalem kalem harcamaları açıkladı ve kendi eliyle savcılığa da başvuru yaptı. Yani “saklama-kaçırma” değil, “şeffaflık ve denetim” dedi. Veremeyecek hesabı olmayan bir başkanın özgüveni ve kararlılığı ile ne gerekiyorsa yaptı. “Herkes soruşturulsun; ama hukuk, herkese aynı anda ve aynı ölçüde uygulansın” çağrısı yaptı. CHP’li belediyeler her gün soruşturmalara, gözaltılara muhatap olurken; “parsel parsel” satışların göbeğindeki Melih Gökçek ise operasyonun başlamasından saatler önce, tezahürat eşliğinde olacakları önceden haber verdi.

Çifte Standart Eleştirisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un düzenli olarak “Yargı bağımsız” dediği ülkede oldu bunlar. Söz konusu şahıs Melih Gökçek, kendi partisi tarafından bile zorla istifa ettirildi, Mansur Yavaş, kendisine dair tüm dosyaları yargıya teslim etti; gelin görün ki tek bir işlem bile yapılmadı.

Bir tarafta halka her kalemi açık açık anlatan bir başkan, diğer tarafta istifa ettirilen ve yarattığı kamu zararı ortadayken pişkin pişkin belediyemize yapılacak operasyonu müjdeleyen devrik başkan! Adalet, ya herkese var olur ya hiç kimseye. Bugün Ankara’da olup bitenin adı, “CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon” başlığıyla servis edilecek bir siyasî koreografi olamaz. Hukuk; tweet akışlarına, ekranların ajandasına ve partilerin kampanya takvimine göre işlemez. İşliyorsa, adı hukuk değildir."