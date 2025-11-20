Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gidip gitmeyeceğine ilişkin karar yarın yapılacak oylamayla kesinleşecek. Sürecin kritik aşamasına girilirken, siyasi partiler bugün ayrı ayrı toplanarak tutumlarını netleştirecek.

Siyasi partiler yoğun mesaide

Komisyonda oylama öncesi gözler, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapacağı toplantılara çevrildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Meclis’te bir araya gelecek. AK Parti’de ise Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın yöneteceği kapalı grup toplantısında milletvekillerinin İmralı ziyaretine ilişkin görüşleri alınacak. Toplantı ardından partinin resmi tutumu açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada komisyonun vereceği karara güven duyduğunu belirterek, “Komisyonun ülkemizin güvenliği ve milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru kararı alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çıkışı Ankara gündemini etkiledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gerekirse üç arkadaşımı alıp kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten kaçınmayız” sözleri, süreçte yeni bir tartışma başlattı. Bu açıklamanın ardından siyasi kulislerde beklenti artarken, gözler cuma günkü oylamaya çevrildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun İmralı ziyaretine olumlu karar vereceğini belirterek, “Heyet İmralı’ya gidecektir. Cumhur İttifakı'nın ve DEM Parti’nin desteğiyle bu adım atılacaktır. Ziyarete katılmayacak partilerin de cuma gününden önce kamuoyuna gerekçelerini açıklamaları gerekir” demişti.

