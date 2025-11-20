Son Mühür- CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan’ın TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamalar, Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs’ü yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Tan, Altınörs’ün kumar oynadığı sırada çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu ve bu nedenle suç örgütlerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Dışişleri kökenli olmayan atamalar yeniden tartışılıyor

Altınörs’ün mesleki geçmişi, Meclis’te farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olan Altınörs’ün, dışişleri kökenli olmamasına rağmen önemli temsil görevlerine atanması muhalefet kanadının eleştirilerine neden oldu. AK Parti iktidarı döneminde büyükelçilerin ardından başkonsolosluk görevlerine de dışişleri dışından atamaların arttığı ifade edildi.

Akademik ve mesleki geçmişi dikkat çekiyor

53 yaşındaki Adnan Altay Altınörs, Dışişleri Bakanlığı’na geçiş yaptıktan sonra Belçika, Avustralya ve ABD’de akademik çalışmalar yürüttü. Columbia Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Altınörs; çevre, iklim değişikliği, sınıraşan sular, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda görevlerde bulundu. Daha önce Haydarabad Başkonsolosu olarak çalışan Altınörs, 1 Ekim 2024’te Batum Başkonsolosu olarak atanmıştı.

Resmi araçla malzeme taşındığı iddiası

CHP’li Namık Tan, Altınörs’e yönelik iddialara yalnızca kumar görüntülerini değil, ailesiyle ilgili bazı uygulamaları da ekledi. Tan, başkonsolosun eşinin Ankara ve Batum’da güzellik merkezleri açtığını, bu merkezlere ait güzellik malzemelerinin başkonsolosluğun resmi araçlarıyla taşındığını öne sürdü. Bu iddialar, dışişleri bütçesi görüşmelerinde tartışma yarattı.

Bakanlıktan açıklama bekleniyor

Tan’ın Meclis’te dile getirdiği iddiaların ardından gözler Dışişleri Bakanlığı’na çevrildi. Başkonsolos hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Bakanlıktan resmi bir açıklama yapılması beklenirken, CHP kanadı konunun tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.