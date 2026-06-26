Son Mühür/ Osman Günden- Uluslararası Mitoloji Film Festivali, bu yıl kapılarını iki yeni ulusal yarışmayla açıyor. 12 Ekim - 4 Kasım 2026 tarihleri arasında 6 farklı şehirde sinemaseverlerle buluşacak olan festival, kısa film ve senaryo dallarında başvuruları almaya başladı. "İnsanlığın Ortak Hikayesi" sloganıyla düzenlenen organizasyon, genç sinemacıları ve özgün hikayeleri desteklemeyi amaçlıyor.

Kısa Film yarışmasında yapay zeka serbest

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “Doğa ve Mitoloji” olarak belirlendi. Yarışmaya, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanan ve süresi 20 dakikayı geçmeyen kurmaca yapımlar katılabilecek.

Yarışmanın en dikkat çekici kuralı ise teknolojiye açılan kapı oldu. Yapay zeka kullanılarak üretilen filmler de bu yıl yarışmaya başvuru yapabilecek. Türkçe hazırlanan ve İngilizce altyazısı bulunan filmler için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2026. Finale kalacak 10 film, festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve birinciye 10 bin TL ödül verilecek. Juri başkanlığını ise Prof. Dr. Alev Parsa üstleniyor.

Senaryolar Anadolu efsanelerini anlatacak

Gecenin bir diğer ayağını ise Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması oluşturuyor. Yazarları "Türk Mitolojisi veya Anadolu Efsaneleri" temasıyla buluşturan yarışma, yeni mitolojik hikayeleri sinema sektörüne kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar birden fazla Türkçe senaryo metniyle yarışmaya dahil olabilecek. Tıpkı film kategorisinde olduğu gibi, senaryo dalının kazananına da 10 bin TL ödül takdim edilecek.

Festival Kurucu Direktörü Gülşah Elikbank, yarışmalar sayesinde kadim hikayelerin çağdaş yorumlarla yeniden hayat bulacağını belirtti. Sanat Yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir ise Anadolu'nun zengin anlatı mirasını sinema diliyle görünür kılmak istediklerini ifade etti. Yarışmaya katılmak isteyen sinemacılar, başvurularını [email protected] adresine gönderebiliyor.