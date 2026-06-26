Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Seferihisar ve Balçova Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu şafak operasyonu ile başlayan gözaltı süreci ikinci gününe girerken, partililer ve gözaltındakilerin yakınları Yeşilyurt Mali Şube yakınında desteklerini göstermeye devam ediyor. Toplamda 25 kişinin emniyet işlemleri sürerken, aile yakınlarından yeni bilgiler edinildi.

İfade işlemleri ne durumda?

Aile yakınları ve partililer, Yeşilyurt Mali Şube’de tutulan, aralarında belediye başkanlarının da olduğu 25 kişinin henüz resmi ifade işlemlerinin başlamadığını söyledi. Emniyetteki ifadelerin başlaması için Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı beklenildiği ifade edildi. Diğer edinilen bilgiye göre ise, soruşturma dosyasına bakan cumhuriyet savcısının, 2 hafta önce Urla ilçesinden, Seferihisar ilçesine atandığı öne sürüldü. Soruşturmaların tek dosyaya konulduğu da, ailelerin diğer ifadeleri arasında yer aldı.

Dosyanın yargılanması Seferihisar Adliyesi’nde mi?

Emniyetteki işlemlerin İzmir merkezli Mali Şube tarafından yürütülmesine rağmen, ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyanın yargılama ve adliye safhası için Seferihisar Adliye’sine gönderileceği öne sürüldü.