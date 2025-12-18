Son Mühür- Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yurt dışında oldukları tespit edilen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu isimlerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Yusuf Güney’in eski videosu sosyal medyada gündem oldu

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz ulaşılamayan Yusuf Güney’in, geçmişte katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Güney’in söz konusu programda “astral seyahat” deneyimleriyle ilgili yöneltilen, “Astral seyahat sırasında herhangi bir madde kullandınız mı?” sorusuna verdiği yanıt, paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Yusuf Güney, programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Asla. Çünkü bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinçaltında sadece sana görmen gerekeni gösterir, sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp o semaları gezeyim, o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin.”

Soruşturma süreci devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltı ya da yakalama işlemlerine ilişkin gelişmelerin adli süreç doğrultusunda netlik kazanacağı öğrenildi.