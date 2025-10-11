Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’de görev yapan Prof. Dr. Ayşe Yağcı, göz kapağı ameliyatlarının hem görme sağlığını korumak hem de estetik kaygıları gidermek amacıyla son yıllarda daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ayşe Yağcı, “göz kapağı estetiği” (blefaroplasti) operasyonlarının yalnızca kozmetik amaçlı değil, aynı zamanda görme fonksiyonlarını iyileştirmek için de uygulandığını söyledi.

İşlevselliğin geri kazandırılması

Göz kapağı sarkması veya torbalanmasının gözün tam açılıp kapanmasını engelleyebildiğini belirten Prof. Dr. Yağcı, “Bu durumda ameliyatla hem görme alanı genişletilir hem de göz kapağının işlevselliği düzeltilir. Üst göz kapağındaki sarkmalar bazı durumlarda göz kuruluğuna ya da yorgunluğa yol açabilir. Cerrahi müdahale ile bu sorunlar ortadan kaldırılarak göz sağlığı korunur,” dedi.

Estetik ve sağlık dengesi

Doğuştan gelen ya da sonradan gelişen yapısal bozuklukların da göz kapağı ameliyatlarıyla düzeltilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Yağcı, “Ameliyatların amacı hem estetik görünümü iyileştirmek hem de gözün fonksiyonlarını korumaktır. Bu operasyonlar mutlaka alanında uzman hekimler tarafından, kişiye özel planlama doğrultusunda yapılmalıdır,” diye konuştu.