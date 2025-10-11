Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi, REDİ Türkiye iş birliğiyle gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Kariyer Rehberliği ve Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi düzenledi. Selçuk Efes Kent Belleği’nde gerçekleşen eğitimde, İş ve İstihdam Kolaylaştırıcısı Kader Akşahan gençlerle bir araya geldi.

“Kendinizi markalaştırın”

Eğitimde konuşan Kader Akşahan, iş arama sürecinde kişisel markalaşmanın önemine dikkat çekerek, “İş ararken herkesten ayrışmak, kendimizi iyi anlatmak zorundayız. Fark yaratan adaylar her zaman bir adım öne geçer,” dedi.

Etkili özgeçmişin püf noktaları

Akşahan, katılımcılara özgeçmiş hazırlama konusunda önemli bilgiler verdi. “Özgeçmiş hazırlarken kişisel bilgiler, iş deneyimleri, eğitim, sertifikalar ve referanslar sırasıyla yer almalı. Eğitim ve deneyimler sondan başlayarak yazılmalı. Gözü yormayan tasarımlar tercih edilmeli ve özgeçmiş iki sayfayı geçmemeli,” ifadelerini kullandı.

Mülakatlarda başarının anahtarı

Mülakat sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları da anlatan Akşahan, “Adaylar mülakatlarda samimi, güler yüzlü ve özenli olmalı. Zamanında gitmek, firmayı önceden araştırmak ve karşılıklı sorularla etkileşim kurmak önemlidir. Ücret beklentisi belirlenirken önceki maaşın yaklaşık yüzde 15 fazlası talep edilebilir,” dedi.

Gençlerden yoğun ilgi

Efes Selçuk’ta düzenlenen eğitime katılan gençler, kariyer planlama ve iş görüşmesi süreçlerinde doğru adımlar atabilmek için uygulamalı bilgiler edindi. Eğitim, katılımcılara sunulan örnek özgeçmiş çalışmalarıyla sona erdi.