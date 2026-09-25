Son Mühür/ Beste Temel- Güzelbahçe’de Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üçüncü yaşına adım attı. Ancak bu kez salonda coşkudan çok, ince bir vefa duygusu hakimdi. Ayşe Mayda Spor Tesisleri’nde gerçekleşen yeni sezon açılışında gözler, projeye büyük emek veren tek bir ismi aradı: Mustafa Günay.

Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın mikrofona geçtiğinde o hissi gizleme ihtiyacı duymadı. Söze doğrudan, "Bir kişi eksik, buruk bir açılış yapıyoruz" diyerek girdi. Mustafa Günay’ın yokluğunda merkezin eksik kaldığını belirten Akın, projeyi iki yıldır ilmek ilmek işleyen gönüllü ekibe ve Nermin Günay’a özel bir teşekkür parantezi açtı. Nermin Günay ise merkezin artık sıradan bir toplanma alanı olmadığını anlattı dinleyenlere. Başlangıçta sadece perşembe günleri bir araya gelen kitle, zamanla sınırları aşmış. Artık her gün atölyeler dolup taşıyor. Salondaki en büyük alkış ise Günay’ın, "Mustafa Günay’ın hepinize selamı var" sözüyle koptu. Umutlar taze. İşler tam gaz devam ediyor.

Market poşetini kendin taşı

Açılışın asıl can alıcı bölümü Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin sahneye çıktığında başladı. Harzadin, sağlıklı yaşlanmayı süslü tıp terimleriyle değil, doğrudan sokağın diliyle anlattı. Ağır reçeteleri bir kenara bırakın.

En değerli ve üstelik tamamen bedava olan ilacın gece uykusu olduğunu vurguladı. Vücudun tüm ritmi, onarımı ve terapisi gece yatakta şekilleniyor. Sonraki adım ise hareket. Gidip ağır spor salonlarına kapanmaya hiç gerek yok. Günde sadece 20 dakika ayırmak yetiyor. Kemik sağlığını korumanın formülü ise oldukça basit aslında. Market poşetlerini kendin taşı. Yakın mesafeye arabayla gitme. Yürü. Merkezin sunduğu Tai Chi eğitimini de özellikle işaret etti Harzadin. Az efor. Yüksek enerji. Bedenin tam da aradığı denge bu.

Mutfakta mesai akşam 8'de bitiyor

İşin mutfak tarafı da masaya yatırıldı etkinlikte. İşlenmiş gıdalara kapılar tamamen kapalı. İdeal sistem iki, en fazla üç öğün üzerine kurulu. Yemek aralıklarını 4-5 saat bandında tutmak sindirim sistemini rahatlatmanın altın anahtarı. Kural çok net. Saat 20.00'yi gösterdiğinde mutfakta yeme faslı bitiyor.

Vücuda yaramayan, içeride ağırlık yapan gıdaların eliminasyon diyetiyle hayattan sökülüp atılması gerektiğini savunan Harzadin, sunumunu kalıcı bir tavsiyeyle noktaladı: “Hepiniz kendi doktorunuz olmalısınız. 'Bana ne iyi geliyor?' diye sormayı unutmayın kendinize.”

Açılış dans, ritim, İngilizce, yoga ve Tai Chi eğitmenlerinin sahneye çıkıp kendini tanıtmasıyla sona erdi. Gönüllülerin dinamizmi, protokolün gülümsemesiyle aynı fotoğraf karesinde buluştu. Görünen o ki Güzelbahçe'de yaş almak, takvim yapraklarının değişmesinden çok daha fazlası. Tam anlamıyla bir yaşam kültürü.

