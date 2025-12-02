Son Mühür- İstanbul Beyoğlu’nda bir kadına sokak ortasında cinsel saldırı girişiminde bulunan iki sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Duruşmada, Semir Tarhan hakkında 9 yıl, Ömer Konu hakkında ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tutukluluk süreleri gerekçe gösterilerek tahliye

Mahkeme, iki sanığın da ceza almalarına rağmen tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine hükmetti. Sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı ve son sözlerinde beraat talep etti.

Olayın meydana gelişi

Soruşturma dosyasına göre olay, 23 Eylül 2024 tarihinde Beyoğlu’nda yaşandı. İş çıkışı evine yürüyen 25 yaşındaki İremşan A., sanıklar tarafından önü kesilerek yere düşürüldü. İki kişinin genç kadının üzerine çıkarak tacizde bulunduğu, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olayın son bulduğu kaydedildi.

Bir suçtan beraat, diğer suçtan ceza

Mahkeme, sanıkların eylemlerinin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun unsurlarını oluşturmadığı değerlendirmesinde bulunarak bu suç yönünden beraat kararı verdi. Cezalar ise “birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı” suçundan uygulandı.

İddianamedeki talep daha yüksekti

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar için başlangıçta 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak mahkeme, değerlendirmesi sonucunda daha düşük ceza aralıklarında hüküm kurdu.

