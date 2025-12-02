Son Mühür- Bartın’da görev yapan Trafik Jandarma personeli, rutin trafik denetimleri sırasında hatalı park yapan bir sürücüye ceza kesti.

Sürücünün şehit babası olduğunu sonradan öğrendi

Bizim Medya'nın haberine göre; ceza yazma işlemi tamamlandıktan sonra jandarma personeli, sürücünün bir şehit babası olduğunu öğrendi. Büyük mahcubiyet yaşayan ekip, mesai bitiminde örnek bir davranışa imza attı.

“Bu vatan için evladınızı verdiniz”

Mesai sonrası şehit babasının kapısını çalan jandarma personeli, kendisini tanıtarak cezanın görev gereği olduğunu ancak vicdanının buna el vermediğini söyledi.

Personelin, “Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz” sözleri şehit babasını duygulandırdı.

Şehit babası ücreti kabul etmek istemese de jandarma personeli büyük bir saygı ve mahcubiyetle cezayı kendi cebinden ödemekte ısrar etti.

“Bir baba olarak yüreğime dokundu”

Şehit babası yaşanan duygulu anların ardından şu ifadeleri kullandı: “Evladımı geri getiremez ama bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin, evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor.”