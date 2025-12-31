Son Mühür- 31 Mart seçimlerinde 'Görkemli Buca' sloganlarıyla sandıktan çıkan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bugünlerde sevgilisi Sevcan Orhan'la çıktığı Phuket Adası tatiliyle gündemde.

İkilinin tatilini bu kadar tartışma konusu haline getiren detaysa, geçtiğimiz yılı çöp dağları ve işçi eylemleriyle geçiren Buca'da işçilerin bir kez daha iş bırakma eylemine çıkmış olmasıydı.

Yaklaşık iki bin emekçinin Kasım ayı maaşlarını bile alamadıkları için iş bıraktığı gün sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket'e tatile gitmeyi tercih eden Görkem Duman'ın tercihi, sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı.



Çevre Bakanlığı'na çağrı: Sit'e dikkat!



Fatih Özdeş isimli bir sosyal medya kullanıcısı Sevcan Orhan'la Görkem Duman arasındaki ilişkinin Buca'da sit alanı içinde olan bir yapıya kadar uzandığı iddialarına dikkat çekti. Özdeş,

''Phuket tatili ile gündem olan Buca Belediye başkanının, sevgilisi Sevcan Orhan için sit alanındaki tarihi yapıyı yıktırdığı iddia ediliyor.'' diyerek iddialara konu olan bölgenin fotoğrafını paylaştı ve bilgilerinize arz olunur diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrıda bulundu.



Yalaka koyun, kasabın bıçağını yalarmış...



Seda Arslan isimli bir sosyal medya kullanıcısı Sevcan Orhan'ın Buca Belediyesi'nin konserlerinde tercih edilmesine göndermede bulunarak, Orhan'ın üç yıl önce Hakan Ural'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarına katılmasıyla ilgili eleştirisini gündeme taşıdı.



Orhan'ın, Hakan Ural'a ''Yalaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş.” sözleriyle seslendiğine dikkat çeken Arslan,

Sevcan Orhan hanım!

Bu yazınızı zamanında Hakan Ural, Cumhurbaşkanının iftar davetine katıldı diye kullanmıştınız…

Hakan bey sadece davete icabet etmişti.

Siz ise sevgilinizin başkanı olduğu Buca Belediyesi’nden konser ücretleri almışsınız?

Şimdi kim koyun? diye sordu.



Kandemir Medya iddiaları CİMER'e taşıdı...



Kamuoyunun türküleriyle olduğu kadar bir dönem Galatasaray ve Milli Takım'ın unutulmaz futbolcusu Hasan Şaş'la nişanlanmasıyla da tanınan Sevcan Orhan'ın, Buca Belediyesi'nin konser etkinliklerinde sık sık tercih edilmesine yönelik tepkilerin artmasının ardından Kandemir Medya harekete geçti.



Hakan Kandemir imzasıyla CİMER'e yapılan başvuru şöyle...



Buca Belediyesi tarafından 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde sanatçı olarak sahne alan Sevcan Orhan’a ilişkin kamuoyuna ve basına yansıyan bilgiler bulunmaktadır.

Söz konusu etkinliklerin bir bölümünde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile özel ilişkisi bulunduğu iddia edilen sanatçı Sevcan Orhan’ın sahne aldığı yönünde haberler yer almıştır. Bu iddialar, kamu kaynaklarının kullanımı ve belediyelerde şeffaflık ilkesi açısından kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir.



Bu çerçevede, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve basın özgürlüğü kapsamında aşağıdaki soruların yanıtlanmasını talep ediyorum:

1. Buca Belediyesi tarafından 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen etkinliklerde Sevcan Orhan kaç kez sahne almıştır?

2. Bu etkinlikler kapsamında Sevcan Orhan’a etkinlik bazında ayrı ayrı olmak üzere ne kadar ödeme yapılmıştır?

3. Söz konusu ödemeler belediye tarafından doğrudan mı, yoksa organizasyon veya prodüksiyon firmaları aracılığıyla mı gerçekleştirilmiştir?

4. Eğer aracı firmalar kullanıldıysa, bu firmaların unvanları ve belediyeye kestikleri toplam fatura bedelleri nedir?

5. İlgili etkinliklerin Buca Belediyesi bütçesine toplam maliyeti ne kadardır?