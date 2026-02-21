Son Mühür / Merve Turan - Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İZSU ve Gediz Elektrik’in altyapı imalatlarını tamamladığı Alsancak sokaklarında üstyapı düzenlemelerini başlattı. Belediye ekipleri, kazı süreci biten noktalarda hızla yol ve kaldırım çalışmalarına geçti.

1474 Sokak’ta kaldırım imalatı başladı

Altyapı kurumlarıyla eşgüdüm içinde hazırlanan takvim doğrultusunda 1474 Sokak’ta kazı işlemleri tamamlandı. Sokakta yolun her iki yanında standartlara uygun kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı. 1473 ve 1475 sokaklarda ise altyapı işlemleri tamamlanırken, bu güzergahlar da program dahilinde sırayla çalışma kapsamına alındı.

Çalışmaları yerinde denetleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, hızlı ve nitelikli çözüm anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Üstyapı düzenlemelerinde hızlı müdahale, çağdaş planlama, estetik ve sağlıklı sokak kriterlerinin esas alındığını ifade etti.

“Konak’ta altyapı dönemi”

Saha incelemesi sırasında Alsancak esnafıyla da görüşen Başkan Mutlu, ilçede yoğun bir altyapı sürecinin yürütüldüğünü dile getirdi. Kazı çalışmalarının sürdüğünü ancak tamamlanan her noktada belediye ekiplerinin gecikmeden müdahale ettiğini kaydetti.

Mutlu, hedeflerinin altyapısı güçlendirilmiş, modern ve İzmir’e yakışan bir Alsancak dokusu oluşturmak olduğunu belirtti.