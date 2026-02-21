İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Denetimlerde kimliği belirlendi
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Güven Timleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Dün gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, şüpheli kişilere yönelik kimlik sorgulamaları yaptı.
16 yılın üzerinde hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Yapılan sorgulamada G.B. isimli şahsın, “elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık” suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli hakkında 16 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan G.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.