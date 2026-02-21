Son Mühür/ Emine Kulak- İslam dünyasında paylaşma, dayanışma ve manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayı, ilk oruçların tutulmasıyla başladı. Asırlardır süregelen sahur geleneğinin simgelerinden biri olan ramazan davulculuğu ise modern yaşamın getirdiği dönüşümle birlikte eski günlerini arıyor. Teknolojinin yaygınlaşması, şehirleşmenin artması ve ekonomik zorluklar, bu köklü mesleği icra edenlerin sayısını her geçen yıl azaltıyor.

“7 yaşımda başladım, 5 senedir yapmıyorum”

Emekli ramazan davulcusu Mehmet Uç, mesleğe çocuk yaşta başladığını belirterek,“60 yaşındayım ama 7, 8 yaşından itibaren ramazan davulculuğunun içindeydim. Ancak 5 senedir yapmıyorum, bıraktım, yoruldum” dedi.

“Elektrikler yoktu, saat 3 gibi mahallelerde gezerdik”

Dede geleneği olarak mesleğe başladığını söyleyen emekli ramazan davulcusu Uç , “İzmir’in Buca ilçesinde yaptım mesleği. 12 yaşlarımda elektrikler yoktu. Karanlıklarda insanları sahura kaldırmak için gece 3, 3.5 saatlerinde davulu elimize alıp mahallelerde gezerdik” dedi.

“Mesleğimiz zorlaşmaya başladı”

Şehirleşme ve elektronik alarmlarla birlikte değişimden söz eden Uç “Şehirleşme ile birlikte çok tepki almaya başladık. Bu geleneğin bitmesini istediler. Artık telefonun olduğunu söylediler. Mesleğimiz zorlaşmaya başladı” dedi.

“Bir davulcu mesleği yapabilmek için 42 bin TL’sinden olur”

Geçmişte izin için herhangi bir ücret ödenmediğini ancak günümüzde bazı muhtarların yüksek bedeller talep ettiğini öne süren Uç, Eskiden bu mesleği yapmak için para vermiyorduk. Şimdi ise bu mesleği yaptırmaya izin vermek için 10, 15 bin TL para isteyen muhtarlar var. Bu işi zorlaştırdılar. Aynı zamanda belli bir ücreti tutturmak mecburiyetindesin, bahşiş toplamak için yanına eleman tutmak zorundasın. O yüzden bu mesleği yapan azaldı. Bir ramazan davulcusu kazansın ya da kazanmasın o mesleği yapabilmek için cebinden 40, 42 bin TL bir bütçe çıkarmak zorunda kalıyor” diye konuştu.

“Eskisi gibi değil mesleğimiz”

Yüksek katlı binaların artmasının da işi zorlaştırdığını söyleyen Uç, “Artık yerleşim yerlerinde yüksek katlı binalar artmaya başladı. 4. Kata kadar bizi duyabilirler ama üst katlara davul sesini duyurmak zor. Diğer yandan bahşiş için kapı çalınır. Bazıları açar bahşiş verir, bazıları kapıyı açmaz. Eskisi gibi değil mesleğimiz. Eskiden muhtar para almazdı, yer evleri vardı şimdi yatlar, katlar oldu” şeklinde konuştu.