Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Balçova, yeni bir lezzet adresine kavuştu. Korutürk Mahallesi’nde kapılarını açan Kore İn Balçova, Kore mutfağı başta olmak üzere Uzak Doğu’nun seçkin tatlarını ilçeyle buluşturdu. Farklı kültürleri aynı sofrada bir araya getirme anlayışıyla yola çıkan işletme, kısa sürede dikkat çekti.

Açılışa özel indirim

Açılışa özel uygulanan indirim kampanyası da ilgi gördü. Özellikle gençlerin yoğun katılım sağladığı ilk günlerde restoran, Balçova’daki sosyal yaşamın yeni buluşma noktalarından biri haline geldi.

Başkan Yiğit’ten ziyaret

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de restoranı ziyaret ederek işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Yiğit, ilçede dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren her girişimi önemsediklerini belirtti. Farklı kültürlerin aynı sofrada buluşmasının toplumsal zenginlik olduğunu ifade eden Yiğit, gençlerin yoğun ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Korutürk Mahallesi’nde hizmete başlayan Kore İn Balçova, Uzak Doğu mutfağına ilgi duyanlar için ilçede yeni bir alternatif oluşturdu.