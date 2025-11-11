Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, arıza yapan elektrikli motosikletini çalıştırmayı başaramayan bir sürücünün gösterdiği aşırı tepki, görenleri hayrete düşürdü. Öfkesine yenik düşen sürücü, motosikletini ateşe vererek yanan aracının karşısına oturup yangını izledi.

Arızayı gideremeyince benzine sarıldı

Edinilen bilgilere göre, yolun ortasında arızalanan elektrikli motosikletini uzun uğraşlara rağmen hareket ettiremeyen kimliği henüz açıklanmayan sürücü, büyük bir öfkeye kapıldı. Sürücü, yakınlardaki bir akaryakıt istasyonundan benzin temin ettikten sonra, motosikletinin üzerine dökerek aracı ateşe verdi. Bu anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Yangını sakinlikle seyretti

Alevlerin saniyeler içinde motosikleti tamamen sarmasının ardından, sürücü yanan aracın hemen karşısına geçerek oturdu ve yangını adeta bir gösteri izler gibi seyretti. Durumu fark eden diğer araç sürücüleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayı cep telefonu kameralarıyla kaydeden çevredekilerin, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek sürücüye yönelik "Sen ne yaptın be dayı?" şeklinde tepki gösterdikleri duyuldu. Yetkililer, arızadan dolayı motosikletini yakan sürücü hakkında soruşturma başlattı.