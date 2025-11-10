Denizli’nin Çal ilçesinde, bir anne ve oğluna ait bitişik iki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını ilk fark eden İbrahim Y., hızla hareket ederek annesi Emine Y.'yi alevlerin arasından sağ salim kurtardı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun çabalara rağmen iki konutun da tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yangın öğle saatlerinde başladı

Olay, Çal ilçesine bağlı Dayılar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, Emine Y.'nin ikamet ettiği evden sebebi bilinmeyen dumanlar yükselmeye başladı. Yan yana bulunan evde yaşayan oğlu İbrahim Y., yükselen dumanları fark eder etmez hemen annesinin yardımına koştu. İbrahim Y., annesi Emine Y.'yi can güvenliğini sağlayarak hızla evden uzaklaştırdı ve olası bir faciayı önledi.

İtfaiyenin yoğun çabası yetti

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişik nizamdaki iki evi de tamamen sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, büyük uğraşlar vererek yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın sonucunda, anne ve oğluna ait iki konut da tamamen kül oldu ve oturulamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.