Son Mühür- Tayvan’da gerçekleştirilen resmi bir devlet töreni, daha önce benzeri görülmemiş ve protokol kurallarını altüst eden bir sağlık talihsizliğine sahne oldu. Devlet erkanının tam kadro katıldığı etkinlikte, Devlet Tapınağı Başkanı’nın aniden rahatsızlanması sonucu yaşananlar, dünya basınına yansıyan en alışılmadık görüntülerden biri haline geldi.

Devlet töreninde beklenmedik sağlık krizi

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin katılımıyla düzenlenen ve ulusal öneme sahip olan geleneksel tören, başlarda planlandığı gibi huşu içinde devam ediyordu. Resmi protokolün harfiyen uygulandığı sırada, kürsüde Cumhurbaşkanı ile yan yana bulunan Devlet Tapınağı Başkanı’nın durumu bir anda değişti. Edinilen bilgilere göre, tören akışı sürerken aniden fenalaşan Başkan, içinde bulunduğu zor durumu kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Protokolü sarsan talihsiz anlar

Kürsüde hazır bulunan ve törenin manevi liderliğini üstlenen Başkan, yaşadığı şiddetli mide bulantısı karşısında direnç göstermeye çalıştı. Ancak fiziksel durumunun ciddiyeti, saniyeler içinde kontrolü yitirmesine neden oldu. Kendisini toparlamaya fırsat bulamayan Devlet Tapınağı Başkanı, hemen yanında duran Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin üzerine kustu. Bir anda gerçekleşen bu olay, tören alanındaki katılımcılar ve koruma ekibi arasında büyük bir şaşkınlık ve şok dalgasına yol açtı.

Kameralar kayıttaydı: O anlar dünya gündeminde

Resmi bir organizasyon olması sebebiyle çok sayıda basın mensubunun takip ettiği törende, yaşanan bu sıra dışı hadise kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı’nın soğukkanlılığını korumaya çalıştığı gözlenirken, görevliler hızla duruma müdahale ederek her iki ismi de tören alanından uzaklaştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Tayvan siyasi tarihindeki en ilginç ve unutulmaz protokol kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.