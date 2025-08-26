Google, arama sonuçlarını doğrudan etkileyen yeni bir “spam update” (spam güncellemesi) başlattığını duyurdu. Google Search Status Dashboard üzerinden yapılan açıklamada, güncellemenin 26 Ağustos 2025 sabahı ABD saatiyle 9.00’da devreye alındığı ve halen aktif olduğu belirtildi.

Yetkililer, güncellemenin özellikle arama sıralamalarında spam içerikleri hedeflediğini ve “ranking” (sıralama) bileşenini etkilediğini kaydetti. Bu durum, web sitelerinin Google üzerindeki görünürlüğünü doğrudan değiştirebilecek ölçekte bir dalgalanma anlamına geliyor.

Arama motoru devinin benzer güncellemeleri geçmişte de yayınladığını hatırlatan uzmanlar, özellikle SEO stratejileri spam sinyali taşıyan sitelerin ciddi trafik kaybına uğrayabileceğini, kaliteli içerik üreten yayıncıların ise avantajlı duruma geçebileceğini belirtiyor.

Güncellemenin küresel ölçekte tüm kullanıcılara yansıtılacağı ve birkaç gün boyunca dalgalanmaların sürmesi bekleniyor. Google ise süreç hakkında düzenli bilgilendirme yapacağını duyurdu.