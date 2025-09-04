Kullanıcılar, YouTube’un masaüstü ve mobil uygulamalarında arama sonuçlarının çalışmadığını, videoların açılmadığını ve sayfaların donduğunu bildiriyor. Benzer şekilde Spotify’da da masaüstü sürüme erişim sağlanamazken, mobil uygulamada şarkılar çalıyormuş gibi görünse de hiçbir ses çıkmıyor.

Ancak dikkat çekici olan şu: Küresel ölçekte bu servislerde herhangi bir kesinti görünmüyor. Platformların resmi duyurularında da genel bir teknik arızaya ya da saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Bu durum, yaşanan erişim sorunlarının Türkiye’ye özgü yerel bir müdahaleden kaynaklandığı ihtimalini güçlendiriyor.

BTK ve Mahkeme Kararları Şüphesi

Uzmanlar, özellikle YouTube ve Spotify gibi içerik odaklı platformlara yönelik erişim kısıtlamalarının, geçmişte de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya mahkeme kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini hatırlatıyor. En son Mayıs 2025'te, Grup Yorum’a ait 450'den fazla videonun YouTube’dan kaldırıldığı ve platformun bu içeriklerle ilgili “kamu düzeni” gerekçesiyle sınırlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu bağlamda, şu anda yaşanan kesintinin bir altyapı sorunu değil, hedefli bir erişim engeli olabileceği yönünde güçlü işaretler var.

VPN ile Erişim Mümkün mü?

Bazı kullanıcılar, VPN kullanarak YouTube ve Spotify’a sorunsuz erişebildiklerini belirtiyor. Bu da platformların küresel olarak çalışır durumda olduğunu ve sorunların bölgesel filtreleme veya DNS tabanlı yönlendirmelerden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, VPN kullanımının her zaman yasal çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kamuoyuna Açıklama Bekleniyor

Ne Google ne de Spotify cephesinden Türkiye özelinde bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan, BTK’nın veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da konuya dair herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor. Sosyal medya üzerinden konuya dair yoğun tepkiler ve şikayetler paylaşılmaya devam ediyor. #YouTubeErişilemiyor ve #SpotifySessiz etiketleri, Twitter’da (X) kısa sürede gündeme oturdu.

Uzman Uyarısı: Bu Bir Altyapı Sorunu Değil

İnternet özgürlüğü üzerine çalışan uzman kuruluşlar, yaşanan durumun küresel bir arızadan ziyade, Türkiye’ye özgü dijital sansür politikalarının bir yansıması olabileceğini belirtiyor. Freedom House gibi uluslararası kuruluşlar da Türkiye'yi "internetin kısmen özgür olduğu" ülkeler arasında gösteriyor ve dijital platformlara yönelik içerik baskılarına sık sık raporlarında yer veriyor.