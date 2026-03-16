Törenin en çok konuşulan anları ise sürpriz sonuçlar ve duygusal konuşmalarla dolu oldu. Pek çok yapımın yarıştığı 2026 Oscar ödülleri gecesinde bazı favoriler bekleneni verirken, bazı kategorilerde tahminlerin dışına çıkan sonuçlar ortaya çıktı. İşte gecenin öne çıkan detayları ve tüm kazananlar.

2026 en iyi film Oscar'ını hangi film aldı?

Oscar 2026 gecesinin en büyük ödülü olan en iyi film heykelciğini One Battle After Another kucakladı. Paul Thomas Anderson imzalı yapım, 13 dalda aday gösterilmişti ve geceden toplam 6 ödülle ayrıldı. Film; En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Kadro ve En İyi Film kategorilerinde zafer elde etti. 16 adaylıkla tarihe geçen Sinners ise ödül sayısı bakımından beklentilerin gerisinde kaldı.

En iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kim kazandı?

En iyi erkek oyuncu kategorisinde yarış oldukça çekişmeli geçti. Gecenin sonunda ödülün sahibi, Sinners filmindeki etkileyici performansıyla Michael B. Jordan oldu. Jordan, kariyerindeki bu kritik rolle Akademi'nin takdirini kazanarak ilk Oscar heykelciğine kavuştu.

En iyi kadın oyuncu ödülü kime verildi?

En iyi kadın oyuncu dalında ise Hamnet filminin başrol oyuncusu Jessie Buckley ödülün sahibi oldu. Buckley'nin Shakespeare'in kişisel trajedisini anlatan filmdeki dokunaklı performansı jüriyi ikna eden unsurların başında geldi.

2026 Oscar ödülleri tam kazanan listesi

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons

En İyi Orijinal Senaryo: Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value

En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters

En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Özgün Müzik: Sinners

En İyi Ses: F1

En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein

Frankenstein En İyi Kurgu: One Battle After Another