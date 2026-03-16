Törenin en çok konuşulan anları ise sürpriz sonuçlar ve duygusal konuşmalarla dolu oldu. Pek çok yapımın yarıştığı 2026 Oscar ödülleri gecesinde bazı favoriler bekleneni verirken, bazı kategorilerde tahminlerin dışına çıkan sonuçlar ortaya çıktı. İşte gecenin öne çıkan detayları ve tüm kazananlar.
2026 en iyi film Oscar'ını hangi film aldı?
Oscar 2026 gecesinin en büyük ödülü olan en iyi film heykelciğini One Battle After Another kucakladı. Paul Thomas Anderson imzalı yapım, 13 dalda aday gösterilmişti ve geceden toplam 6 ödülle ayrıldı. Film; En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Kadro ve En İyi Film kategorilerinde zafer elde etti. 16 adaylıkla tarihe geçen Sinners ise ödül sayısı bakımından beklentilerin gerisinde kaldı.
En iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kim kazandı?
En iyi erkek oyuncu kategorisinde yarış oldukça çekişmeli geçti. Gecenin sonunda ödülün sahibi, Sinners filmindeki etkileyici performansıyla Michael B. Jordan oldu. Jordan, kariyerindeki bu kritik rolle Akademi'nin takdirini kazanarak ilk Oscar heykelciğine kavuştu.
En iyi kadın oyuncu ödülü kime verildi?
En iyi kadın oyuncu dalında ise Hamnet filminin başrol oyuncusu Jessie Buckley ödülün sahibi oldu. Buckley'nin Shakespeare'in kişisel trajedisini anlatan filmdeki dokunaklı performansı jüriyi ikna eden unsurların başında geldi.
2026 Oscar ödülleri tam kazanan listesi
- En İyi Film: One Battle After Another
- En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners
- En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons
- En İyi Orijinal Senaryo: Sinners
- En İyi Uyarlama Senaryo: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value
- En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters
- En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin
- En İyi Sinematografi: Sinners
- En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash
- En İyi Özgün Müzik: Sinners
- En İyi Ses: F1
- En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein
- En İyi Kurgu: One Battle After Another