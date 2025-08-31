29 Ağustos’ta Çatak Mahallesi ile Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını, gece boyunca ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, karadan söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Gün ağarınca helikopterler devreye girdi
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 helikopter katıldı. Havadan yapılan müdahalelerle yangının ilerlemesi durdurulmaya çalışıldı.
Yangın Bostanyeri Mahallesi’ne ulaştı
Yangının ilçeye bağlı Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki vatandaşlar tedbir amaçlı uyarılırken, ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.
Vali Coşkun’dan bölgede inceleme
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangın sahasına giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Coşkun, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.