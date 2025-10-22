Son Mühür- Program devam ederken Sinem Yıldız’ın bir anda fenalaşması üzerine stüdyoda kısa süreli panik yaşandı. Yanında bulunan diğer sunucu Arto, durumu fark eder etmez Yıldız’a destek olmaya çalıştı. Arto’nun, “Acele kalkma” diyerek Yıldız’ı sakinleştirdiği anlar kameralara yansıdı.

“Kalbimde sıkışma oldu”

Fenalaşma anında oldukça zorlandığı gözlenen Yıldız, “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu.” sözleriyle yardım istedi. Bu gelişmenin ardından programa acil olarak ara verildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yayının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayın ardından Yıldız’ın sağlık durumu hakkında izleyicilerden birçok endişe mesajı geldi.

Arto’dan ilk açıklama

Korkutan anların ardından Arto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü sunucu, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Endişelenecek bir durum yok. Sinem şu anda gayet iyi.” ifadelerini kullandı.