ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunda ele alınan ilk olay, 27 yaşındaki Birol Dovanbek’in şüpheli ölümü oldu. Yozgat’ta bir otel odasında babasıyla birlikte kaldığı sırada hayatını kaybeden Dovanbek’in ölümü, ailesinin iddialarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Programa katılan Birol’un annesi ve eşi, baba Cemal Dovanbek’e cinayet suçlaması yöneltti. Peki, Birol Dovanbek kimdir, nasıl ve neden öldü? İşte olayın detayları.

Birol Dovanbek kimdir?

1997 doğumlu Birol Dovanbek, Ankara’nın Mamak ilçesinden köklü bir ailenin ferdiydi. Babası Cemal Dovanbek ve annesi Birsel Çirkinköse olan genç, evliydi ve eşi Özgül Dovanbek olay sırasında hamileydi. 27 yaşında hayatını kaybeden Birol, çevresinde sevilen bir isim olarak biliniyordu. Ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir şok ve üzüntü yarattı. İlk etapta şüpheli bir ölüm olarak kayıtlara geçen vaka, ailenin ısrarlı şikayetleri ve ortaya çıkan çelişkili ifadeler nedeniyle cinayet şüphesiyle yeniden incelenmeye başlandı. Birol’un epilepsi hastası olduğu ve düzenli ilaç kullandığı da olayla ilgili önemli bir detay olarak öne çıktı.

Otel odasındaki şüpheli ölüm

Birol Dovanbek, 12 Ağustos tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde babası Cemal Dovanbek ile birlikte kaldığı bir otel odasında ölü bulundu. Olayın detaylarına göre, baba ve oğul otele birlikte gitmiş, ancak ertesi sabah Birol cansız bir şekilde yerde yatarken bulundu. 112 Acil Servis ekiplerinin raporlarına göre, Birol’un yüzünde darp izleri, alnında çizikler ve kulağında yırtıklar tespit edildi. Ayrıca otel odasında duvarda kan lekeleri bulunması, cinayet şüphesini güçlendirdi. Birol’un annesi Birsel Çirkinköse ve eşi Özgül Dovanbek, baba Cemal’in oğlunu öldürdüğünü iddia ederek Müge Anlı programına başvurdu. Anne Birsel, eski eşinin geçmişte şiddet uyguladığını ve “Ciğerini yakacağım” diyerek tehditler savurduğunu belirtti.

Baba Cemal’in çelişkili ifadeleri

Baba Cemal Dovanbek, programda ve savcılıkta verdiği ifadelerde oğlunun ölümüne ilişkin çelişkili beyanlarda bulundu. Cemal, sabah namazına kalktığında oğlunu yerde ölü bulduğunu savundu, ancak ailenin “Namaz kılmazdı” demesi bu ifadeyi tartışmalı hale getirdi. Ayrıca, Cemal’in savcılıkta “Gece saat 03.00 civarında oğlumun kulağından kan geldiğini gördüm” dediği, ancak programda bu detayı hatırlamadığını iddia ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı, bu çelişkileri vurgulayarak Cemal’e “Yalan söylüyorsun” diyerek tepki gösterdi. Cemal, oğlunun epilepsi ilaçlarını fazla aldığı için bir arbede yaşandığını ve kendisinin bu ilaçları alarak halüsinasyonlar gördüğünü öne sürdü. Ancak bu açıklamalar, ailenin ve izleyicilerin şüphelerini gidermedi. Öte yandan, Cemal’in oğlunun cenazesine katılmaması da dikkat çeken bir detay oldu.