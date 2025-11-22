Düzce'de Gölyaka Belediyesi'nce yola bırakılan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Aile ise çocuklarının ihmaller zinciri nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu. Kaza, iki gün önce Gölyaka Yazıpınar mevkiinde meydana geldi. Gölyaka Belediyesi ekiplerince şehir içinde yapılan yol asfalt çalışmaları çerçevesinde ilçeye giriş yolu, iş güvenliği kanuna aykırı olarak otobüs çekilerek kapatıldı.

Aile bireyleri belediyeyi suçladı

Kapatılan yolun 500 metre gerisinde de yol ortasına Gölyaka Belediyesi'ne ait traktör çekildi. Işıklandırmanın yetersiz olduğu bölgede seyir halinde olan Muhammet Ali Sakallı (37), yolun ortasına çekilen traktöre çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Aile bireyleri kazanın olduğu bölgede herhangi bir yol çalışmasının olmadığını, otobüs ile yol kapatıldığını belirterek Gölyaka Belediyesinin ihmalkarlığı sebebi ile olayın gerçekleştiğini belirtti.