Son Mühür- NBA Batı Konferansı'nda şampiyonluk adayları arasında yer alan San Antonio Spurs, yıldız oyuncusu Victor Wembanyama'nın etkili oyunuyla sonuca gitmeyi başardı.

Sadece 24 dakika sahada kalabilen Wembanyama karşılaşmayı 31 sayı, 13 ribaund ve 1 blokla tamamladı. Ancak başarılı sporcunun karşılaşmanın son anlarında sol dizinden yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle korkulu anlar yaşandı.

Spurs'un şampiyonluk hayallerinin kilit oyuncusunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı merakla bekleniyor.

Bu sezon Jalen Brunson liderliğinde şampiyonluk hayalleri kuran Knicks'de 36 dakika sahada kalan Brunson 29 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Spurs Batı Konferansı'nda, Knikcs ise Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunuyor.



Toronto'da tartışmalı gece...



Gecenin en tartışmalı anları Toronto Raptors'un Denver Nuggets karşılaşmasının son anlarında yaşandı. Üç sayı geride olan Toronto'da Brandon Ingram'ın son saniye üçlüğü süre dolduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Ev sahibinde Ingram 30 sayıyla oynarken yıldız oyuncusu Nicolo Jokic'den mahrum olan Denver'da öne çıkan oyuncu 24 sayı atan Peyton Watson oldu.



NBA'de gecenin sonuçları...



Spurs- Knicks: 134-132

Thunder- Trail Blazers: 124- 95

Bucks- Wizards: 113-114

Bulls- Pelicans: 134-118

Raptors- Nuggets: 103-106