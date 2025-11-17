Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda sürdürdüğü temizlik çalışmalarına İzmir Doğaseverler gönüllüleriyle birlikte bir yenisini ekledi. Efeler Mahallesi’ndeki Yörük Ali Efe Parkı’nda yapılan etkinlikte gönüllüler, parkın ekolojik dengesini bozan ve doğada yok olması uzun yıllar süren atıkları topladı.

Parkta bulunan çocuk oyun alanları ve spor aletleri tek tek dezenfekte edildi. Oyun gruplarındaki karalamalar silindi, oyuncaklar ilk günkü görünümüne kavuşturuldu. Ayrıca parkın oturma alanında estetik dokuyu tamamlayan yeni resimler yapıldı.

Başkan Duman: “Çocuklarımıza temiz bir Buca bırakacağız”

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı: “Doğaya karşı gösterilen bu hassasiyet, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımıza temiz bir Buca bırakmak için çevre ve temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu tür etkinlikleri sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte devam ettireceğiz. Tüm hemşerilerimizi atık konusunda sıfır toleransa çağırıyoruz.”

“Doğa okuryazarlığını artırmak istedik”

Temizlik etkinliği kapsamında toplanan atıkların parkın bitki örtüsüne ve toprağına zarar vermesinin önüne geçildi. Özellikle yağışlarla yeraltı sularına karışma ihtimali bulunan plastik mikro parçacıkların oluşturacağı risk engellendi. Etkinliğe katılan doğaseverler, yaptıkları çalışmayla hem çevre bilincini güçlendirmeyi hem de vatandaşlara doğa sorumluluğunu hatırlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.