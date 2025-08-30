Bursa Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Bursa merkezli yürütülen ve İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ile Eskişehir’i kapsayan eş zamanlı baskınlarda, “Golanî” isimli çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne ağır darbe indirildi. Operasyonda, Interpol tarafından aranan örgüt lideri Kenan Özcan’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tetikçi organize edilmiş, 250 bin lira karşılığı eylem planlanmış

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin sahiplerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı iki kişi, üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.

Araştırmalar sonucu, örgüt lideri Kenan Özcan’ın yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.’nin de S.D. ve A.A.A. isimli örgüt üyelerine tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği belirlendi. Şüphelilerin kurşunlama eylemi için 250 bin lira karşılığında anlaşma sağladığı tespit edildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli operasyon kapsamında S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. isimli 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkililerinden uyarı

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.