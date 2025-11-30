TFF 3. Lig 4. Grup'ta kendi sahasında Eskişehirspor’a 1-0 mağlup olarak Play-Off hedefinde önemli bir yara alan Tire 2021 FK, müsabakanın hakem yönetimine yönelik sert bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bildiride, maçta verilen kararların sadece skor sonucunu değil, aynı zamanda Türk futbolunun adaletine olan güveni de temelden sarstığı ifade edildi.

Gözden kaçan kritik eller ve hata zinciri iddiası

Tire temsilcisi, maçın orta hakemi İsmail Güzel ve yardımcı hakem Yaşar Can Daşdelen’in tüm kamuoyunun önünde kabul edilemez hatalar zincirine imza attığını ileri sürdü. Kulüp, özellikle maçın kritik anlarında rakip oyuncunun pozisyona giderken topu elle kestiği, bu ihlalin yardımcı hakemin tam görüş alanında gerçekleşmesine rağmen oyuncunun ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmemesinin futbol kurallarına açıkça aykırı olduğunu belirtti.

Gol öncesi elle oynama iddiası

Kulübün yayınladığı sert bildiride, hatalar dizisinin Eskişehirspor’un attığı gol öncesinde zirveye ulaştığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Yediğimiz gol öncesinde rakip oyuncunun topu elle kontrol ettiği, hakemin bu pozisyonu doğrudan önünde görmesine rağmen oyunu devam ettirerek golü geçerli saymasıyla hata zinciri tamamlanmıştır. Bu tartışmalı karar, maçın skorunu direkt olarak etkilemiş, sahada dökülen alın terinin ve mücadelenin önüne geçmiştir," ifadelerine yer verildi.

Tire 2021 FK’dan suç duyurusu ve takip sözü

Yaşananların ardından Tire 2021 FK, konuya ilişkin kararlılığını gösterdi. Kulüp yönetimi, ilgili hakemler hakkında resmi suç duyurusunda bulunulacağını ve hukuki sürecin tüm aşamalarının en ince ayrıntısına kadar titizlikle takip edileceğini kamuoyuna duyurdu. Açıklamanın devamında, "Adaletin tam olarak tesis edilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır. Tire Futbol Kulübü olarak, sahadaki alın terinin, emeğin ve mücadelenin karşılığının masa başında veya çalınan düdüklerle heba edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha kuvvetle vurguluyoruz," denildi.