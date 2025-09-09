Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nın, Beşiktaş ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren Gökhan Sazdağı, birçok takımın transfer radarındaydı. Başarılı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul ekibine katılması bekleniyor. Kayserispor yönetiminin de bu transfere onay verdiği belirtilirken, resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı öğrenildi.