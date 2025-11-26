Son Mühür- Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir sosyal medyada aşk iddialarıyla anılıyordu. İkili, haklarında çıkan haberleri birçok kez yalanlayarak yalnızca arkadaş olduklarını ifade etmişti.

Ayrılık sonrası iddialar yeniden gündeme gelmişti

Özoğuz’un geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayırmasının ardından, ikiliye dair aşk söylentileri daha görünür hale gelmişti. Sosyal medya paylaşımları da bu süreçte dikkat çekmiş ancak taraflar iddiaları hiçbir zaman doğrulamamıştı.

Takipten çıkmaları dikkat çekti

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah’ın, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması kısa sürede gündem oldu. Bu hamle, sosyal medyada gündem oldu.

Arkadaşlık mı sona erdi?

Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, takipten çıkma hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından “arkadaşlığın bittiği” şeklinde yorumlandı. Ancak ikilinin bu konuda bir değerlendirme yapıp yapmayacağı merak konusu.