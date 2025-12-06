Son Mühür- Usta oyuncu Halil Ergün, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak operasyon geçirdi. Ana damarlardan birinde tıkanıklık tespit edilen Ergün’e stent uygulaması yapıldı.

79 yaşındaki deneyimli oyuncu, dün sabah saatlerinde özel bir hastanede tetkik altına alındı. Yapılan kontrollerde kalbin ana damarlarından birinde ciddi daralma olduğu belirlendi.

Başarılı bir operasyonla stent yerleştirildi

Doktorlar tarafından acil müdahale kararı alınması üzerine Ergün’e stent takıldı. Operasyonun komplikasyonsuz şekilde tamamlandığı öğrenildi.

Bir gece gözetim altında tutulacak

Tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alınan Halil Ergün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Usta oyuncunun taburcu edilmeden önce bir süre daha gözlem altında tutulacağı bildirildi.