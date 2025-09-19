Son Mühür- Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali, korku dolu anlara sahne olmuştu. 24 yaşındaki ünlü rapçi Emirhan Çakal, sahneden vinçle indirildiği sırada havalı tüfekle vurularak yaralanmıştı.

Fotoğraf isteğine olumsuz yanıt sonrası saldırı

İddiaya göre olay, Çakal’ın F.D. isimli bir kişinin fotoğraf çektirme isteğini reddetmesi üzerine yaşanmıştı. Bu tepkiye öfkelenen şüpheli, rapçi sahneden vinçle indirilirken havalı tüfekle ateş etmişti. Kurşun genç sanatçının bacağına isabet etmişti.

Kurşun kemiğe saplandı

Merminin kemiğe saplandığı öğrenilirken, Çakal hızla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.

Olay sonrası kısa sürede yakalanan şüpheli F.D.’nin üzerinde havalı tüfek ve saçmalar ele geçirilmişti. Zanlı, “kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

“Adım atamayacak haldeydim”

Tedavisi tamamlandıktan sonra Amerika dönüşünde görüntülenen Çakal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

“İlk dizimden darbe aldığımı hissettim. Sonrasında baktım ayağım kanamaya başladı. Soğukkanlılığımı koruyarak arkadaşlarıma indirin dedim. Adım atamayacak haldeydim.

Hemen doktorların yanına gittim. Sabah uçağım vardı, ‘kimse duymadan halledeyim ki bineyim uçağa gideyim’ dedim. Çok üzülüyorum.”