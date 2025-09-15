Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, 12 Eylül Cuma günü Kromtaş Metal Maden A.Ş.’ye ait Karanfil Ocak’ta meydana gelen göçük, madencileri saatlerce süren bir kabusun içine sürükledi. Madenin girişinden yaklaşık 20 metre ileride gerçekleşen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve köyde ikamet eden Ömer Duran toprak altında mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmaları günler sürecek gerginlikte başladı

Olayın ardından AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin de katılımıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Madende devam eden toprak kaymaları nedeniyle kurtarma çalışmaları büyük zorluklarla yürütüldü. İşçilerle hem göz teması hem de sesli iletişim sağlandı, ancak kurtarma saatler sürdü.

Ömer Duran ve Hüseyin Turan sağ olarak çıkartıldı

Göçüğün 24. saatinde, pasanın altında sıkışan Ömer Duran sağ olarak kurtarıldı. Ardından beline kadar maden pasasına gömülen Hüseyin Turan da çıkarıldı.

Kurtarılan işçiler, madenciler ve kurtarma ekipleri tarafından alkışlarla karşılandı. Saatlerdir gelecek iyi haberi bekleyen ailelerin gözyaşları ise sevinç ve endişe arasında karıştı.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Her iki madenci de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Cumartesi gününden bu yana üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tutulan Hüseyin Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Madencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ikinci vakti Beyağaç ilçesi Geriçam Mahallesi’nde toprağa verilecek.