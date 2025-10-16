Son Mühür- Doğal, bitkisel içerikli ve çevre dostu temizlik ürünleriyle fark yaratan Glint Herbal Clean Kimya A.Ş., Avrupa’daki büyüme planlarını hızlandırıyor.

Şirket, Avrupa operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Romanya’nın başkenti Bükreş’te yeni bir üretim tesisi yatırımı için çalışmalarını başlattı.

Glint A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Tuna Vardar ve şirket yöneticilerinden Huriye Yılmaz, yatırım sürecine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere geçtiğimiz günlerde Bükreş’te bir dizi temas gerçekleştirdi.

Avrupa yapılanması: Glint global SRL

Glint’in Avrupa operasyonları, Bükreş merkezli Glint Global SRL şirketi aracılığıyla yürütülüyor.

Bu oluşum, yaklaşık çeyrek asırdır Romanya iş dünyasında aktif olan, enerji, danışmanlık ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Premier Group’un sahibi ve aynı zamanda Romanya Türk İş İnsanları Derneği (TIAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan iş insanı Ercan Çölmekçi ile yapılan stratejik iş birliği çerçevesinde hayata geçirildi.

Glint Global SRL, Glint Herbal Clean Kimya A.Ş. ile koordineli biçimde çalışarak markanın Avrupa’daki üretim, lojistik ve pazarlama süreçlerini ortak bir stratejik yapı altında yürütecek.

Bu iş birliği, markanın Avrupa Birliği içindeki sürdürülebilir büyüme hedeflerine hizmet eden güçlü bir köprü görevi görecek.

Bükreş’te yapılan temaslar kapsamında taraflar, yatırımın teknik, hukuki ve lojistik süreçlerine ilişkin önemli görüşmeler gerçekleştirdiler.

Ayrıca, Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İuliu Stocklasa makamında ziyaret edilerek, Türkiye ve Romanya arasındaki ticari iş birliği ve yatırım fırsatları üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Vardar: “Avrupa’da üretim üssü için ilk adımı attık”

Glint A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Tuna Vardar, Avrupa pazarında üretim kapasitesini artırmaya yönelik ilk adımların atıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Glint olarak sürdürülebilirlik, doğallık ve güven ilkeleriyle büyüyoruz. Bugün 40’tan fazla ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Romanya’da uygun fabrika arsası üzerinde incelemelerde bulunduk. 2026 itibarıyla imar ve altyapı süreçlerini tamamlayarak Avrupa pazarına yönelik üretim planımızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye’de büyüme sürüyor

Türkiye’deki büyümesini de hız kesmeden sürdüren Glint, çevre dostu ürünleriyle BİM, A101 ve ŞOK mağazalarında geniş tüketici kitlelerine ulaştı.

Kısa süre içinde Migros raflarında da yer alacak marka, online satış kanallarında da dikkat çekiyor.

Trendyol üzerinden yapılan satışlarla Glint, Türkiye’nin en çok tercih edilen temizlik markalarından biri haline geldi.

Spor ve toplumsal sorumlulukta da aktif

Glint, sadece temizlik ve hijyen alanında değil, toplumsal fayda sağlayan projelerde de aktif rol oynuyor.

Marka, yakın zamanda Manisa Basket ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayarak spora ve gençliğe destek verdi.

Vardar, bu konuda şu ifadeyi kullandı:

“Biz sadece ürün değil, değer üreten bir markayız. Gençleri, sporu ve çevre bilincini desteklemek bizim önceliğimiz.”

Yeşil bir gelecek için Avrupa’da yeni dönem

Glint, 2026 yılında başlayacak altyapı ve imar çalışmalarının ardından Romanya’daki tesis yatırımını devreye almayı planlıyor.

Yeni tesis, Avrupa’nın merkezinde çevreye duyarlı üretim teknolojilerinin kullanılacağı modern bir “Smart Green Factory” konseptinde tasarlanıyor.

Bu stratejik adım, Glint’in “Plant-Based Clean for a Green Future” (Bitkisel Temizlik, Yeşil Bir Gelecek İçin) vizyonunu Avrupa ölçeğine taşıyarak markanın küresel konumunu daha da güçlendirecek.